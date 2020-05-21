شكرا لقرائتكم خبر عن رضع ينتصرون على كورونا.. قصص إصابة وتعافى حديثى الولادة من كوفيد 19.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصار جديد على الفيروس القاتل حققه هذه المرة أطفال رضع، حيث استطاع الأطباء فى مستشفيات الحجر الصحى إنقاذ عدد من الأطفال بعدما انتقل إليهم الفيروس عقب ولادتهم بأيام قليلة نتيجة مخالطة أسرهم المصابة. فما قصص إصابة وتعافى هؤلاء الملائكة؟ وما هي أعمارهم؟، لمعرفة تفاصيل قصصهم شاهد الفيديو التالى .. Advertisements

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