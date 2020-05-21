أخبار مصر | التنمية المحلية توجه ضربة قاصمة للعقارات المخالفة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر التنمية المحلية توجه ضربة قاصمة للعقارات المخالفة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء مصطفي شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد قرارات الإزالة المنفذة في احياء الإسكندرية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتى مايو الحالي بلغت ١٤٠٢ إزالة، وذلك من مخالفات البناء التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بحوالي ١٧٧٣ مخالفة بنسبة ٨٠٪، وتم تحويل ٢٨٢ حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري.

وأضاف "شعراوي" أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في ذات المحافظة وصلت الي ٨٦٣٠ من المخالفات، وتم حصرها خلال الفترة الممتدة بين يناير ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠١٩، والتي بلغت حوالي ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة بنسبة ٧٪؜.

جاء ذلك وفق عرض وزير التنمية المحلية، جهود الدولة المبذولة في مواجهة مخالفات البناء بالإسكندرية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع بشاير الخير ٣، اليوم الخميس، في المحافظة.

وأكد شعراوي أن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة على مستوي الجمهورية وبمحافظة الاسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي، وذلك بسبب ما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ علي هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضى المجتمعية المدمرة.

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وأوضح شعراوي أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية تخص بعض المقاولين محترفي التعدي على القانون والالتفاف عليه، وإنما امتدت عقب عام ٢٠١١ إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أية خروقات للقانون وإنما انجرفوا الي مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامي دون وجود ردع فاعل وسعيًا لتحقيق مصالح شخصية سريعة.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته خلال افتتاحية: أعاهد سيادتكم وأجهزة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة بالاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم بالإزلالات الفورية للمخالفات في المرحلة القادمة بنفس المعدل والاداء الذي تم في المرحلة الأخيرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحقوق الأجيال القادمة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمود شعراوي، نجاح الدولة في القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة في الفترة الممتدة من ١٨ مارس الماضي وحتى ١٩ مايو الجاري، حيث أنشاء بعض المواطنين بمختلف المحافظات مباني وأسوار عليها، وكذلك الزراعة عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

