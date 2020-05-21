أخبار مصر | "التنمية المحلية": 132 ألف مخالفة بناء في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر "التنمية المحلية": 132 ألف مخالفة بناء في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رصد عدد من مخالفات البناء، والتي شهدتها محافظة الإسكندرية في الفترة الممتدة من يناير ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠١٩، حيث تصل إلى حوالي ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة.

وأكد شعراوي، أن عدد المخالفات من يناير ٢٠٢٠ وحتى شهر مايو الجاري بلغت حوالي ١٧٧٣ مخالفة في ذات المحافظة.

وقال: إن هذه المخالفات تنوعت بين بناء بدون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني بدون ترخيص ومخالفة خط التنظيم (بناء على أراضي غير مخصصة للبناء).

جاء ذلك وفق عرض وزير التنمية المحلية، جهود الدولة المبذولة في مواجهة مخالفات البناء بالإسكندرية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع بشاير الخير ٣، اليوم الخميس، في المحافظة.

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وأشار "شعراوي"، إلى إزالة المخالفات فورًا ومنع البناء العشوائي، بالإضافة الي إزالة كافة المخالفات، التي امتدت على بحيرة كينج مريوط وفق لتوجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع اسكان بشاير الخير ٢ بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية في الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨.

ولفت إلى أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار ظاهرة البناء المخالف، ومنها عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية والاشتراطات البنائية في إجراءات استخراج التراخيص ومدة استخراجها وفساد بعض العاملين في الإدارات الهندسية وانتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الأمني خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير ٢٠١١.

وتابع شعراوي أنه من بين تلك الأسباب أيضًا تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والأشغال الصوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العمارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبري للدخول كمقاولي هدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات.

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمود شعراوي، نجاح الدولة في القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة في الفترة الممتدة من ١٨ مارس الماضي وحتى ١٩ مايو الجاري، حيث أنشاء بعض المواطنين بمختلف المحافظات مباني وأسوار عليها، وكذلك الزراعة عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.