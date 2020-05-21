أخبار مصر | تفاصيل افتتاح السيسي لمشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل افتتاح السيسي لمشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري " بشاير الخير -3 " بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

ويشتمل المشروع على منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات وعدد من المنشآت الحيوية من بينها مستشفى متكامل ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهني، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال ويعد المشروع نمط حضارى لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية.

فيلم تسجيلي من إنتاج ادارة الشئون المعنوية

بدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان " بشاير الخير 3" تناول مراحل البدء في التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروع ليظهر المشروع بذلك المظهر الحضاري المشرف.

وأظهر الفيلم حال المناطق العشوائية قبل التطوير وما وصلت إليه الآن من مظهر حضاري ومجتمعات سكنية تليق بآدمية المواطن المصري حيث انتشرت أحزمة الفقر العشوائية والخطرة والمهددة للحياة بين الأحياء السكنية وزاد حجم المعاناة مع غياب المرافق والخدمات، وكان تغيير حال المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، وكان القرار "حنتحدى الصعب ونواجه المستحيل.. الطريق كان طويل لكن بالادارة اتبدل المشهد والبداية كانت داخل أخطر المناطق العشوائية في إسكندرية، هنا في غيط العنب مع المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير وكان بالفعل فاتحة خير لسكان المناطق العشوائية من خلال إقامة نواة لتجمع عمراني حضاري بيضم في المرحلة الأولى 34 عمارة بإجمالي 1632 وحدة سكنية مجهزة بمنظومة خدمية متكاملة".

وزاد الطموح وظهرت للنور المرحلة الثانية من بشاير الخير ومن جديد تتغير الصورة في غيط العنب مع إنشاء نطاق عمراني جديد من 37 عمارة تضم 1869 وحدة سكنية متكاملة المرافق والتجهيزات والتشطيبات والفرش وسط بنية حضارية بتحقق الخصوصية وبتكفل كرامة الإنسان.

وتكتمل المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير في منطقة ماأى الصيادين بالقباري غرب الإسكندرية ويولد تجمع عمراني جديد يضم 200 عمارة بإجمالي 10624 وحدة سكنية شاملة التجهيزات والمرافق والفرش بمساحة 90 متر مربع للوحدة.

منطقة خدمية متكاملة

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وبجانب المنطقة السكنية يضم مشروع " بشاير الخير 3 " منطقة خدمية متكاملة تحتوي على مركز شباب ومساجد وكنيسة السيدة العذراء ومجمع خدمة مواطنين يشمل مكتب بريد وسجل مدنى وشهر عقاري ومكتب تموين.

وكما يضم المشروع منطقة تعليمية تتضم مدارس تعليم أساسي كل مدرسة 33 فصل بإجمالي 99 فصلا دراسيا وفي مدينة " بشاير الخير 3 " تتحقق الجدوى الاقتصادية بإنشاء واحدة من أهم المناطق الاستثمارية في مدينة الإسكندرية أليكس داون تاون الجديد في حي القباري ولد نطاق تجاري عملاق على مساحة 111 ألف متر مربع في مواجهة شاطىء بحيرة مريوط إطلاله ساحلية لمنطقة استثمارية.

وتتنوع الكيانات الاقتصادية وتضم 16 بلوك استثماري على مساحة 28 ألف متر مربع مع 12 دورا سكنيا بتضم 1536 وحدة سكنية، فضلًا العديد من المباني متعددة الأغراض واللي تضم محلات وكافيهات ومعارض سيارات ومجمعات بنوك وسينمات وقاعات أفراح، "طاقة أمل جديدة هتفتح أبواب خير ورزق لحوالي 26 الف فرصة عمل مستدامة لأهل الإسكندرية".

مواجهة البناء المخالف

وألقى الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كلمة استعرض فيهاخطة الدولة لتطوير محافظة الاسكندرية فى اطار الرؤية الشاملة للتنمية لمحافظة الإسكندرية.

وكما ألقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كلمة أوضح خلالها دور الوزارة بالتعاون مع أجهزه الدولة المختصة في مواجهة مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية، فبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقاء لقراره أثناء افتتاح مشروع إسكان " بشاير الخير 2 " بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 26 ديسمبر 2018 بإزالة المخالفات فوريا ومنع البناء العشوائي وإزالة كافة المخالفات التي تمت على بحيرة " كينج مريوط ".

ويعد البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى الجمهورية وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظرا ً لما تمثله هذه الظاهرة من تعد على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر على الأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضى المجتمعية المدمرة ولم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية قاصرة على بعض المقاولين محترفي التعدي على القانون والالتفاف عليه وإنما امتدت عقب عام 2011 إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين لم يفكرون من قبل في ارتكاب أية مخالفات للقانون وإنما انجرفوا إلى مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامى دون وجود ردع فاعل ولتحقيق مصالح شخصية سريعة.

وكانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف والتي تتمثل في الاشتراطات البنائية فى إجراءات استخراج التراخيص ومدة استخراجها وعدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية وفساد بعض العاملين في تلك الإدارات وانتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الأمني خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير 2011 وتحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والإشغال الصوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العقارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبرى الدخول كمقاولي هدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات.

كما ألقى اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بتحقق الحلم، "حلم كل مواطن سكندري يسكن في المناطق الخضرة والغير مخططة والغير آمنة ليحظى بحياة كريمة بإحدى مشاريع مدينة بشاير الخير، حلم الارتقاء بكل مواطن مصري ينعم بالعيش تحت مظلة وطن آمن يحنو على أبنائه"، حيث استهدفت مشروعات "بشاير الخير" بداية من بشاير الخير(1) وحتى بشاير الخير(8) بالعامرية إنشاء عدد (1500) عمارة سكنية تضم (80) ألف وحدة سكنية تتسع لنحو (400) ألف نسمة ومسطحات تجارية بإجمالي (650) ألف متر مربع.