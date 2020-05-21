أخبار مصر | البيئة تعلن التخلص الآمن من المخلفات في عدد من المنشآت الطبية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة تعلن التخلص الآمن من المخلفات في عدد من المنشآت الطبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التخلص الآمن من المخلفات الطبية، والتي تشمل على عدد (٢١٢٩) منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، حيث تتابع لجان المرور بشكل مستمر تلافي الملاحظات المرصودة بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومديري المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك وفق التقرير، الذي قدمته ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمتابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في الفترة الممتدة من 31 مارس حتى الان، والتي تتضمن جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وأوضحت فؤاد، أنه تم تدريب عدد ١١٢ مدربا من ١٥ محافظة على برنامج الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية بما فيه تداول النفايات الطبية، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات عدد ٥٩٨ من العاملين بالمنشآت الصحية بمحافظات القاهرة والشرقية والغربية، وذلك لضمان فاعلية جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، وجاء هذا في إطار تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعيين مسئولي النفايات الطبية بالمستسقيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخالها بياناتها على الموقع الإلكتروني الذى أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبي.

وأشارت، إلى أنه تم التعاون مع وزارتي السياحة والشباب والرياضة حول كيفية التعامل مع المخلفات الطبية في المدن الشبابية والفنادق المخصصة للعزل، كذلك تعميم الإجراءات الواجب اتباعها بتلك المنشآت، وإعداد بعض التدريبات الخاصة للمنشآت حول الأسلوب الأمثل لإدارة المخلفات الطبية والصلبة استعدادا لفتح الفنادق، وذلك في إطار التوسع في تخصيص مواقع ومستشفيات للعزل الصحي.

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وأكدت فؤاد، على استمرار تكثيف أعمال السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث يتم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي، وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات التغطية، والذي يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة وضع منظومة النظافة، من خلال مجموعة من الاجتماعات مع السادة الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية للمدافن الصحية والمحطات الوسيطة لمتابعة سير العمل بها.

وشددت، أنه تم رفع ما يقرب من ٣٠٠ ألف طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الآمن منها، في ظل تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات (قنا – أسيوط – كفرالشيخ – الغربية) من خلال البرنامج الوطني، لإدارة المخلفات التابع للوزارة، كما تم تخصيص ٢٩ مليون جنيه من ميزانية البرنامج لدعم العاملين بمنظومة النظافة من جهات حكومية ومجتمع مدني لمهمات وقاية وكمامات حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وقالت فؤاد إنه تم رصد ومتابعة عدد ١٥٤٨ نقطة لتراكمات مخلفات بعدد من أحياء القاهرة ( المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج)، ورصد عدد ٤٥٠ نقطة بعدد ٤ احياء بمحافظة الجيزة، كما تم التنسيق مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لرفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة الى التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال القرى التي تم عزلها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عنها، وفق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخلفات مناطق العزل الصحي منعًا لانتشار العدوى.

ونوهت أنه تم الوصول الي نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى بنسبة ٢٠٪ خلال الفترة الماضية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وانخفضت بنسبة ٤١٪ بالدلتا مقارنة بنظيرتها من نفس الفترة العام الماضي، كما أدى تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات إلى انخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانونًا في هذه الساعات في معظم المواقع.

كما نوهت على دور التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" على توعية المواطنين بعدد من السلوكيات الإيجابية ومنها ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، وكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، واستخدام كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.