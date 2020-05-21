شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائبه يفتتحان محطتين للصرف الصحي بتكلفة 70 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم، محطتين للصرف الصحى بقريتي أبوجاعور مركز طنطا، وكفر المنشي مركز بسيون بتكلفه إجمالية قدرها 70 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الغربية، أن محطة أبوجاعور أقيمت على مساحة 350 م2 بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه وتخدم 7 آلاف نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار 7.7 كم وعدد التصرف بالمحطة 20 لتر/ ثانية، في حين بلغ تكلفة محطة صرف صحى قرية كفر المنشي بببسيون 55 مليون جنيه، والتى أقيمت على مساحة 625م2 وتخدم 11 لف و658 نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار19 كم تقرييا عدد التصرف للمحطة 55 لتر/ثانية.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبير لرفع مستوى البنية التحتية لجميع قري الجمهورية ورفع مستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين .

وأضح الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أن هذه المشروعات تأتى في اطار المرحلة الثانية من المشروعات المستدامة للصرف الصحى في المناطق الريفية والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى والبنك الأسيوى للاستثمار.

حضر الافتتاح المهندس عبدالسلام بركات رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس بالغربية، بحضور رئيس مركز ومدينة طنطا، ورئيس مركز ومدينة بسيون، ونواب البرلمان على عز وعبدالمنعم شهاب وفؤاد حسب الله وسامح حبيب.

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