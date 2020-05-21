شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسى علم لـ226 من المصريين العائدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت اليوم الخميس فترة الحجر الصحي لنحو ٢٢٦ راكبًا من المصريين الذين كانوا عالقين في أمريكا، والذين وصلوا على متن رحلة طيران من واشنطن بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم.
وقام فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، وثبت خلوهم من الفيروس، ومن المقرر تخصيص رحلة طيران لنقلهم من مرسي علم للقاهرة.
وخصصت مديرية صحة البحر الأحمر فريق طبي مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة الإقامة تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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