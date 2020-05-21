شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 73 عامًا.. استئصال ورم يزن 5 كيلوجرامات من كُلى مريض في «أورام الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي في مستشفى أورام الإسماعيلية، الخميس، من استئصال ورم يزن 5 كيلو جرام من الكلى اليسرى لمريض في السبعينيات من العمر.

كان الورم قد تسبب في الضغط على أمعاء وقولون المريض، ما تسبب له في مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي، ونجح الفريق في استئصال الورم رغم التقدم العمري للمريض، وإجراء الجراحة له بغرفة العمليات الكبري بمستشفى أورام الإسماعيلية.

وتعتبر الجراحة من الجراحات الخطيرة، التي لا تتكرر كثيرًا، بسبب ضخامة الورم، ووجوده في مكان قد يؤثر على حياة المريض.

يذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية يضم الدكتور أحمد الطوبجي أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الكلي بمستشفيات جامعة قناة السويس ومستشفيات أورام الإسماعيلية التعليمي، والدكتور عاصم يوسف، أستاذ جراحة الأورام بمستشفي أورام الإسماعيلية، والدكتور عمرو صبري استشاري التخدير.