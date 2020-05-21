شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين»: تطهير دوري للمقر.. وإلزام المترددين بارتداء الكمامات الواقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمَّن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاة الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الحكومة وضعت عددًا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعي المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضًا لا يقتصر على وعي المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد محمد أبوركبة، رئيس مجلس إدارة شركة الكنانة للتنمية الزراعية، أنه تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لتضافر الجهود ما بين الدولة وبيننا كشركاء في حماية المواطنين من فيروس كورونا، وبدأنا حملاتنا بمشاركة مجموعة شباب شركاء في المسؤولية في تعقيم بعض القرى الأكثر فقرًا والمناطق المتكدسة بالسكان وفي دورنا تجاه مؤسسات الدولة بدأنا عمليات التعقيم بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ومؤسسة دار الهلال الصحفية ونقابة الزراعيين ونقابة الإعلاميين.

وقال محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إن هناك دورًا فعالا في مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وقال خالد فتوح، عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق، إن النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للسادة الأعضاء بمقر النقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مضيفًا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصًا منها على سلامة الجميع.

وفي النهاية، شدد نقيب الإعلاميين على الزملاء الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة وكل المترددين على مقر النقابة أن يلتزموا بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة انطلاقا من حرص مجلس النقابة على سلامة الجميع والتزاما بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى نتجاوز جميعًا تلك المحنة العالمية بسلام.

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تطهير وتعقيم نقابة الإعلاميين

تطهير وتعقيم نقابة الإعلاميين

تطهير وتعقيم نقابة الإعلاميين

تطهير وتعقيم نقابة الإعلاميين

تطهير وتعقيم نقابة الإعلاميين

تطهير وتعقيم نقابة الإعلاميين