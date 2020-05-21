شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 4 مراكز بالدقهلية منذ 10 أيام.. ورئيس الشركة: بسبب العيد والحرّ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من القرى بعدد 4 مراكز بمحافظة الدقهلية انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من 10 أيام، وقدم الأهالي شكاوى لمحافظ الدقهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي دون جدوى، حيث أكد مسؤولي الشركة ان السبب زيادة استهلاك المياه قبل العيد وارتفاع درجات الحرارة.

حيث شكا أهالي الضهرية وكفر الترعة القديم ورأس الخليج بمركز شربين وأهالى قرية بساط بمركز طلخا وقرية دموه بمركز دكرنس وقرى مركز تمى الأمديد من انقطاع المياه على مدار اليوم منذ أكثر من 10 أيام، ولجوئهم لمياه الترع لقضاء حوائجهم.

وأطلق أهالي مركز تمي الأمديد مبادرة لتوفير مياه الشرب وإعادة توزيع المناوبات بعد انقطاعها لفترات طويلة على عدد من القري منذ 5 أيام، وتحذيرهم من وصول الانقطاع إلى مستشفى العزل.

وقال إيهاب العيسوي، صاحب المبادرة، إنه «نستقبل مرضي كورونا بمستشفى العزل من 6 محافظات، بالإضافة إلى قري المركز، وكانت المبادرة بتوفير المياه عن طريق مناوبات على فترات متقاربة حتى لا يتضرر المواطنين، مشيرًا إلى أن»توجهنا لرئاسة مركز تمى الأمديد ومسئولي شركة المياه، بعد وصول انقطاع المياه لمدة 24 ساعة متصلة ونزل معانا عوض مراد، نائب رئيس المركز، وتأكدنا تماما من أن جميع محابس مياه الشرب العمومية مفتوحة ولكن ضغط المياه منخفض«.

وتابع: «المياه لم تصل إلينا منذ 10 أيام، حتى الترع جفت من المياه» مما يعرض حياة المواطنين للخطر خاصة في ظل وجود مستشفى للعزل لمرضى كورونا بالمركز«.

من جانبه، قال المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «نقص مياه الشرب أزمة مؤقتة بسبب زيادة الاستهلاك لتجهيزات العيد ونهاية رمضان، وارتفاع درجات الحرارة، ويتم حل المشكلة بعمل مناوبات بين أول الخطوط وآخرها».

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وأهاب «نصر» بالمواطنين ترشيد الاستهلاك خلال تلك الفترة خاصة للمناطق في بداية الشبمات حتى تصل المياه للنهايات، مؤكدًا أن حصة منسوب المياه بالدقهلية لم تتغير.