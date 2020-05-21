شكرا لقرائتكم خبر عن ما ترتيب مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق؟.. كامل الوزير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المشروع القومي للطرق يتم انشاؤه بإجمالي 7 آلاف كم طولي، بتكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 30 ألف كيلو.

وأضاف، خلال افتتاح مشروع «بشاير الخير3»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن صيانة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات يعتمد لها 10 مليارات جنيه سنويا، وشبكة الطرق المحلية داخل المحافظات يعتمد لها 3 مليارات جنيه سنويا، بالاضافة إلى اعتماد خاص هذا العام بمبلغ 10 مليارات جنيه، لافتا إلى وجود 600 كوبري ونفق تم تنفيذها بتكلفة مالية 85 مليار جنيه، بالاضافة إلى عدد 325 كوبري ونفق جاري تنفيذها حاليا سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل أو مزلقانات السكك الحديدية وشبكة مترو أنفاق وقطار كهربائي مونوريل باجمالي أطوال 604 كيلومترات طولي بتكلفة مالية 407 مليارات جنيه، بالاضافة إلى 5 أنفاق اسفل قناة السويس بإجمالي أطوال حوالي 24 كيلو مترا وبتكلفة مالية حوالي 30 مليار جنيه.

ونوه الوزير إلى أن مصر قفزت في التصنيف العالمي لجودة الطرق 90 مركزا، من المركز 113 إلى المركز رقم 28 عالميا.

وأشار إلى أن هناك طرقا كثيرة جدا تتطور في شرق الاسكندرية وأهمها محور أبو قير، بطول 12 كيلو تربط ما بين ميناء أبو قير (ميناء محوري كبير في شرق الإسكندرية) والطريق الدولي الساحلي، بالاضافة إلى تطوير ترام الرمل وتطوير مترو أبو قير وكل هذه مشروعات في شرق وشمال الإسكندرية.

وقال إنه تم التخطيط لتطوير الطرق في منطقة غرب الإسكندرية ومحيط بحيرة مريوط ثم الطريق الدولي الساحلي، وهناك طرق قائمة موجودة وهما طريق الاسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي ولكن هناك طرق تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة الماضية وهي وصلة ميناء الدخيلة بطول 4.5 كم، ووصلة سيدي كرير بطول 5 كيلومترات، ووصلة الكافوري بطول 23.5 كم، وهناك طرق جاري تنفيذها حاليا ومخطط تطويرها خلال العام المالي القادم وتم البدء فيها دراسات واعمال تصميمات مثل محور التعمير ومحور 54.

واستعرض وزير النقل كامل الوزير الطرق التي تم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وهي «وصلة حرة» لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الثاني «وصلة سيدي كرير- المطار» بطول 5 كيلومترات لربط الساحل الشمالي بمدينة برج العرب، «ووصلة الكافوري- برج العرب» لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بسيدي كرير ثم برج العرب.

وعن الطرق الجاري تنفيذها حالياً، أوضح وزير النقل أنه جاري إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة باب 54، بدون تعطيل حركة المرور في طريق المكس لتسهيل العمل في الموانيء وزيادة سرعة التداول في الموانئ للوصول إلى (صفر انتظار) والبضائع تبقى يوما واحدا بحد أقصى.

وأوضح أن هناك محورا طوله 2.3 كيلومتر يربط محور التعمير بميناء الإسكندرية بمنطقة باب 54، وتم الانتهاء من 65% منه، مشيرا إلى أن هناك اثنين تعارض مع المحور منهم تعارض مع منطقة الصوامع وتم الانتهاء منها، والمتبقي تعارض واحد فقط في منطقة نجع إسو ونجع الألمونيوم، حيث إنه في نجع إسو هناك 52 وحدة سكنية تتعارض مباشرة مع محور الكوبري، سيتم نقلها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية ومحافظة الإسكندرية إلى «بشائر الخير3».

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وأشار إلى أن هناك مشكلة أكبر في هذه المنطقة إن نجع إسو كله منطقة غير مخططة، فيها 700 أسرة تسكن فيها على أرض حوالي 21 فدانا وهي كثافة عالية جدا، بالإضافة إلى نجع الألمونيوم يوجد فيه حوالي 1300 أسرة، فيها 300 منزل على الترعة مباشرة هي منازل قابلة للانهيار في أي لحظة لو الترعة منسوبها ارتفع في أي لحظة.

واقترح كامل الوزير بأخذ 300 منزل من نجع الألمونيوم مع 700 نجع إسو ويتم نقلهم بالكامل إلى «بشائر الخير 3»، كما استعرض وزير النقل تطوير محور التعمير بطول 35 كم، هو بديل للطريق الدولي الساحلي وهو يربط كل الطرق الرئيسية الطويلية التي تدخل إسكندرية وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام المالي القادم، والمتبقي 21 كم سيتم الانتهاء منهم في العام المالي الذي يعقبه.