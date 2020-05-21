شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان»: تخصيص مكان معزول بكل مستشفى بالمحافظة لاستقبال حالات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن محاور الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على المنظومة الصحية وكفاءة العمل بداخلها، لاستيعاب كافة الحالات المصابة على اختلاف حالاتها ضمن المهام الاساسية لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع هيئاتها عدا المستشفيات التخصصية.

وقال «حنفي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن منظومة العمل داخل هذه المستشفيات ستشمل اكتشاف وحجز وعلاج حالات فيروس كورونا المستجد سواء كانت اشتباه أو عزل بعد التأكد من إصابة المريض بالفيروس، وهو الذي يتطلب التعامل معه مثل الأمراض المعدية الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من المواطنين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص منطقة بكل مستشفى تكون منفصلة المسار ومعزولة لاستقبال حالات الاشتباه وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إجراء الفحوص الإكلينيكية والاختبارات المعملية والأشعة، بالإضافة إلى منطقة انتظار خاصة بها، لافتاً إلى أنه سيتم بالتوازي تخصيص مكان معزول بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفى لحجز الحالات المشتبهة ،وأيضاً المؤكدة إصابتها والتي ينطبق عليها شروط الحجز بالمستشفى طبقاً لبروتوكول الفحص والعلاج، كما سيتم تسجيل الحالات الإيجابية بجميع البيانات على البرنامج الخاص بذلك من أجل تحديد الحالات طبقاً لمواعيد المتابعة المحددة والتي ستخضع للعلاج بالمنزل أو المستشفى أو التي ستحتاج إلى رعاية مركزة أو تنفس صناعي لتسهيل التواصل مع الغرفة المركزية لنقل الحالات التي تحتاج إلى خدمات غير متوفرة بالمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه سيتم تسليم المرضى الخاضعين للعزل المنزلي أو الذين تقرر خروجهم لاستكمال العلاج بالمنزل بعد استقرار حالتهم ولازال اختبار الفيروس إيجابي نموذج متابعة يحتوى على الإجراءات الواجب إتباعها بالمنزل مع وصف جرعات الأدوية وإجراءات المتابعة حتى الشفاء الكامل، مشيراً إلى أنه سيتم في الوقت نفسه تطبيق البروتوكول المتضمن جميع الاجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل هذه المستشفيات والواجب إتباعها في كل منطقة بالمستشفى للحفاظ على سلامة العاملين ضد الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على تكليف مسؤولي مكافحة العدوى بالمستشفيات بالتواجد والمرور على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتعامل بأقصى درجات الحزم حال رصد أي تهاون في تنفيذها.

وأوضح «حنفي» أنه بالنسبة للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات أو النزل بحالات مستقرة ولا يتبقى لهم إلا المتابعة بالتحليل سيكون ذلك في أقرب مستشفى لمحل سكنهم بموجب نموذج تحويل من المستشفى أو النزل التي سبق حجز المريض.

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