شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يمنع بث برنامج نبض الحياة على قناة المحور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج نبض الحياة المعروض على قناة المحور الفضائية في أي وسيلة اعلامية أو إلكترونية أو رقمية وذلك بصفة دائمة مع إلزام قناة المحور بأداء مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيها مصريًا.

وأوضح المجلس، أن البرنامج ارتكب مخالفات بتقديمه شخصيات غير مؤهلة واستخدم عبارات تثير الرأي العام وتهول من المشاكل ببعض القرى وتثير الذعر وتكدر السلم العام، كما أن البرنامج ليس من إنتاج القناة، وتم بثه دون الحصول على تصريح من المجلس طبقا للقانون.

وقرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لجريدة النبأ وإلزام الجريدة الورقية بأداء مبلغ مالي مقداره خمسين ألف جنيه، وذلك لبث أخبار غير صحيحة على نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) التي أقرها المجلس.