شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أستاذ بـ«طب الإسكندرية» متأثراً بـ«كورونا».. وفريق العزل ينعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي الدكتور عمرو عبيد أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب، في جامعة الإسكندرية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس. وكان الراحل أصيب وآخر بالفيروس، وتم حجزهما بمستشفي العجمي المركزي لتلقي العلاج. من جانبها نعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبيد. كما نعي الفريق الطبي في مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية برئاسة الدكنورة ميرفت السيد مدير المستشفى الفقيد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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