شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقر إجراءات استثنائية استعدادًا لعيد الفطر (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.

ووجه «راشد» خلال الاجتماع بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات، والتأكيد على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين باتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض.

وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع، وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك على حفاظاً على سلامة المواطنين، مشددًا على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد، ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضي الدولة المتعدي عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدي لكافة محاولات البناء في المهد دون تميز.

وجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد، كما وجه بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك بمواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أو التجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو استخدام وسائل النقل الجماعي دون وضع كمامة.

وفى ملف الإشغالات، شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة .

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