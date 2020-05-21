شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة أسوان تستقبل 92 من المصريين العالقين بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة استقبلت ٩٢ من المصريين العالقين العائدين من جمهورية السودان الشقيق، وتم استضافتهم باستراحة أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان، وتم توفير 24 غرفة للإقامة، علما بأنه قد تم تجهيز دار الضيافة بالكامل للحجر الصحي مع توفير كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة للأخوة العائدين، والذي يأتي في إطار جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير أماكن يتم تخصيصها للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج وفق اشتراطات طبية عالية للحفاظ على سلامة العائدين من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس لحمايتهم من انتقال العدوي.

وأضاف، أنه تم خروج 49 حالة من دار الضيافة بصحاري بطريق المطار بعد قضاءهم فترة الحجر وعودتهم إلى أهاليهم.

وأشار أنه من منطلق اهتمام الدولة بأبنائها بالخارج والعمل على عودتهم إلى أرض الوطن، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت جامعة أسوان على توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين من الخارج، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية .

وقام الدكتور أحمد غلاب بزيارتهم بدار الضيافة للترحيب بهم في المدن الجامعية بجامعة أسوان.

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