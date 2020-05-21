شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار أحمد كامل غزالى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، اليوم، المستشار احمد كامل غزالي موسي الرئيس بمحكمة الاستئناف القاهرة، وعضو بالمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة رئيس مأمورية شبرا الخيمة، عن عمر يناهز 65 عاما، وهو من محافظة الأقصر.

وترشح المستشار أحمد كامل غزالى فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة عام 2016.

جدير بالذكر أن العمل سيعود بمحكمة استئناف القاهرة عقب إجازة العيد مباشرة، على مستوى جميع الدوائر بداية من الأول من يونيو المقبل، وتوقف العمل بالمحاكم منتصف مارس الماضى، وبدأ العمل يعود تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.