شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى العنب.. روشتة الزراعة لزيادة الإنتاج والمعروض من الأصناف المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365" ، عددا من التوصيات والارشادات الفنية التي تقدمها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة لمزارع العنب خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والمعروض والصادرات الزراعية.

ومن اهم العمليات الجيدة لمتابعة محصول العنب..

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم و أيضاً في الأصناف غير المطعومة.

2- التخلص من الحشائش و جمع القواقع خارج المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- ضرورة إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المبكرة المعاملة بالجبرلين و ذلك بعد العقد مباشرة و التي يتم إعدادها و التبكير منها للتصدير .

5- بداية عمل التحليق للجذع و القصبات في العنب بأصنافه في النصف الثاني من الشهر بهدف زيادة حجم الحبات و الوزن النهائي للعنقود و التبكير في النضج.

6- يتم رش بإحدي المركبات الموصي بها والمعدل الموصي به لتثبيت العقد .

وعن طرق التسميد:

1- الأشجار التي تروى بالغمر:

- إضافة 100جم – 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

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- إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار اكبر من 3 سنوات.

- إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم.

2- الأشجار التي تروى بالتنقيط :

- الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر .

- الرية الثانية : يضاف 2 كجم سماد مركب 19-19-19 .

- الرية الثالثة: يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم.

- الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم.

3- التسميد الورقي : يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا.

الري (لتر / يوم / شجرة ) ، عمر الأشجار / كمية الري خلال مايو، السنة الأولى / 8 لتر ، السنة الثانية / 16 لتر ، السنة الثالثة / 20 لتر ، السنة الرابعة / 32 لتر.