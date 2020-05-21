شكرا لقرائتكم خبر عن بعبع الحكايات والأب الروحي لكورونا.. ما هو الخفاش ؟ حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة اليوم من برنامج الحدوتة ، نستعرض تاريخ طائر الخفاش وعلاقته بالأوبئة على مدار التاريخ . ونفسر الأسباب التي تقف وراء حجم الكراهية الذي يكنه غالبيه الناس لهذا المخلوق . Advertisements وهذا من خلال معرفة علاقته بالحضارات المختلف بداية من الحضارة الفرعونية التي لا تفضل الخفاش. ورغم ذلك قيل انهم كانوا يستخدمون دماءه في صناعة الأدوية .. مرورا بالحضارة الصينية واليابانية " اللذان يقدسان هذا الكائن على اعتباره رمزًا للسعادة .. فمن يمتلك خمس خفافيش في الحضارة الصينية فهذا معناه انه يمتلك النعم الخمس من ثروة وصحة والعمر الطويل والفضيلة والموت الطبيعي. هذا بخلاف تطور تاريخ الخفاش والأساطير المرعبة المرتبطة به مثل الرجل الخفاش ودراكولا مصاص الدماء .

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