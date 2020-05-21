شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة تطالب المهن الطبية بالتعاقد مع فنادق لعزل أعضائها مصابي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، الدكتور حسین خيري رئيس اتحاد المهن الطبية، لتلقيها مطالب عديدة من صيادلة مخالطين لحالات إيجابية بفيروس كورونا، سواء زوجاتهم او آبائهم او امهاتهم، وشعورهم بقلق علي ذويهم لعدم توافر اختبار الفيروس كوفيد 19 إلا في المستشفيات الحكومية، قائلة: وحيث أن مستشفى القصر العيني قد أعلن اليوم عن توافر تلك التحاليل بمبلغ 2500 جنيه، فبرجاء سرعة إدراج هذه التحاليل على قائمة التعاقد بمشروع العلاج لكافة أعضاء المهن الطبية من واقع تواجدهم بالصفوف الأولى في مجابهة فيروس كورونا وبالتالي فهم أكثر الفئات إختلاطا لمصابی الفيروس إختلاط مباشر.

وأَضافت نقابة صيادلة القاهرة، فى خطابها: على أن يكون الإستفادة من هذه التحاليل متاح بشكل إستثنائي لكافة اعضاء المهن الطبية سواء كانوا مشتركين بالمشروع أو من غير المشتركين، مطالبة بسرعة التعاقد مع أحد الفنادق بمحيط القاهرة الكبري أو علي الأقل تجهيز مكان لائق لعزل الحالات الايجابية التي لا تحتاج إلي رعاية طبية، لان اليوم تألمنا كثيرا لوفاة عدد من الصيادلة نتيجة التاخير أو عدم ایجاد مكان لاستقبال تلك الحالات.

وطالبت بالتحرك الفوري والسريع، فيما أشارت إليه، لحماية أعضاء المهن الطبية رجال الصف الأول فهو العائد الحقيقي لهم وله أولوية مطلقة عن العوائد المادية الناتجة عن وجود مدخرات الاتحاد بالبنوك، مضيفا: برجاء وضع مقترحنا موضع الاهتمام والرعاية".

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اقترحت نقابة صيادلة القاهرة على اتحاد نقابات المهن الطبية، تحويل نوادي الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، بسبب جائحة كورونا، وعدم توافر أماكن لعزل الأعضاء بالنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، مشيرة إلى أن ذلك إيمانا من النقابة بالدور المنوط بها نحو أعضائها فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا والعبء الملقى على الفريق الطبي بكل قطاعاته.



