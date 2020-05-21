شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الفاكهة والعصائر الطبيعية من البدائل الصحية لتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية في مصر على ضرورة أن يتوافر فى المنزل البدائل الصحية للمشروبات الغازية والحلويات المعلبة مثل الفاكهة والعصائر الطبيعية الطازجة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مصر عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الخميس: "أولادنا بياخدوا مننا عاداتهم الصحية وغير الصحية.. أتأكدوا دايمًا إن فيه بديل صحى فى البيت للحلويات المعلبة والمشروبات الغازية زى الفاكهة والعصائر الطازة اللى بتساعد على تقوية المناعة".

ونفت منظمة الصحة العالمية بمصر، فكرة وجود أطعمة معينة، تحمى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك أطعمة فقط تعمل على تقوية المناعة، حتى تستطيع مقاومة الفيروس فى الجسم.

وقال الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر عبر "تويتر": مفيش نوع أكل ثبت إنه بيحمي من فيروس كورونا، لكن فيه أكلات كتير بتقوى جهاز المناعة بشكل عام لأن فيها فيتامين سى زى الليمون والبرتقال والجوافة والفلفل الرومى، وكمان فيتامين أ اللى فى الجزر والطماطم والقرع والبطاطا والمشمش".

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وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.