شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر(NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت DL101AEG20S2 وهى دورة مجانية، وينظمها مكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، على أن يكون آخر موعد للتسجيل فى الدورة هو 22 يوليو 2020 من خلال الرابط التالى https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG20S2.

Advertisements

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى منذ قليل، ستبدأ الدورة اعتباراً من 6 يوليو وحتى 6 سبتمبر 2020، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الدخول إلى الرابط التالى :-

https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml، وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهى الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية على البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشمتل علي حق المؤلف والحقوق المجاورة، وسوف تفيد هذه الدورة قطاعاً كبيراً من المجتمع المصرى وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وإبداعادتة فى كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين.