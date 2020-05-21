شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط جزار يذبح خراف مريضة بالسيدة زينب ويزور الأختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ومباحث تموين قطاع جنوب ومباحث السيدة زينب من ضبط جزار يقوم بذبح خراف ضأن مريضة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى بمنطقة الوكايل بالقرب من منطقة المذبح القديم بالسيدة زينب مستخدمًا أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا ويقوم ببيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بالمناطق الراقية بأسعار باهظة بهدف التربح على حساب صحة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم القبض على المتهمين ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم وتشميع المكان والتحفظ على أكثر من 20 من ذبائح الضأن كانت معدة للبيع تمهيدًا لإعدامها وتحرير محضر رقم 4256 جنح السيدة زينب وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ورفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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ضبط جزار يذبح خراف مريضة (1)



ضبط جزار يذبح خراف مريضة (2)



ضبط جزار يذبح خراف مريضة (3)