شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة طراف معاونا لوزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قرارا بتعيين أمينة يحيى نور الدين طراف، معاون لوزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعى.

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ونص القرار على عدد من الاختصاصات والمهام منها معاونة الوزير فى متابعة وتقييم سياسات وخطط الوزارة التى تتولى تنفيذها، ورصد المعوقات للمشكلات التى تواجهها والإبلاغ بها في تقارير دورية والمشاركة فى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية، بالتنسيق مع الزملاء المعنيين، وإعداد تقرير دورى بالإنجازات التى تمت والتحديات إن وجدت بالإضافة إلى المساهمة فى مراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة.

وكذلك إعداد ملخص تقارير تحليلية وبيانية عنها وعروض تصويرية، واقتراح السياسات والنظم لتحقيق سرعة انجاز برامج الحماية الاجتماعية والإعاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة موقف الاتفاقيات التى أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، والإبلاغ عن موقف الانجاز والتمويل والانتهاء العمل على جمع التجارب الدولية الناجحة فى مجالات عمل الوزارة وتكييفها بما يتفق بالبيئة الوطنية والمحلية، وإعداد البحوث والتقارير ذات الصلة وتحليل النتائج لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل.