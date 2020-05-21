شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: زيادة معروض السلع الغذائية و12 نوع كعك بالمنافذ الثابتة والمتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية حاليا بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة ، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان " وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى ، وذلك بمنافذ الثابتة والمتحركة بسعر مخفض .

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تقرر طرح 12 نوعا من الكعك والغريبة والبسكويت بسعر مخفص، مشير الى أن منافذ الزراعات المحمية ، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد " فتحى "،أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ، وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار ، موضحا طرح الكعك بتخفيضات تصل الى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل، ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة .

Advertisements

فيما تواصل وزارة الزراعة ، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج ، والزراعات المحمية متابعة اليومية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر ، كما تقرر طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، خاصة " لحم السجق والكفتة البلدى ، ولحم الهامبرجر بلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، و لحم ضانى، وكبدة ضانى.