شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تبرز مكالمة "راب" مع شكرى: اتفقا على التعاون ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم إن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب ناقش مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى الجهود المنسقة بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة كوفيد19 فى مكالمة هاتفية يوم الخميس.

وأوضحت أن المسئولين اتفقا على أهمية تعميق التعاون للتصدى للوباء العالمى، والتأكيد على التزامهما المشترك بدعم الطاقم الطبى والمستجيبين الأوائل لكوفيد19خلال الأزمة.

كما ناقشوا أيضا القضايا الإقليمية الحالية.

وقال بيان من وزارة الخارجية المصرية أنهما أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة ولندن على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي شهدته علاقات التعاون خلال المرحلة الماضية وأهمية مواصلة تطويرها من أجل تحقيق مصالح الشعبين والدولتين.

Advertisements

وأشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى ما تناوله الاتصال من استعراض لعددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك.

وأختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري و"راب" تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس والحد من تداعياته على المستويات المختلفة.