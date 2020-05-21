شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر، حيث وجه محافظ الجيزة بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات والتأكيد علي غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين فى ضوء الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين باتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض.

وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابه بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك على حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد و لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز.

كما وجه محافظ الجيزة باستمرار الحملات يومياً بدون توقف مؤكداً على تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

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وطالب المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد.

كما ناشد بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ بضرورة مواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أوالتجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو إستخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة.

وفى ملف الإشغالات شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة .