شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل اليوم بذكرى استشهاد 25 كاهن مكسيكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر اليوم بذكرى استشهاد 25 من رجال الدين المكسيكيين، ويروى الأب وليم الفرينسيسكانى قصة استشهادهم فيقول إن المكسيك شهدت عام 1917 صدور دستور جديد ضد رجال الدين نتج عنه مرحلة من الاضطهاد الدينى العنيف الذى بلغ ذروته فى عام 1926 بطرد رجال الدين.
وأوضح الأب الفرنسيسكانى: فى عام 1917 ، بعد الحرب الأهلية الطويلة التي شهدت هزيمة الجيوش الشمالية بقيادة بانشو فيلا ، وتلك من الجنوب من قبل إميليانو زاباتا ، تم ترشيح دون فينوسيانو كارانزا رئيسًا للمرة الثانية، وأصدر دستورًا جديدًا. جاء فثه: "لا يزال وجود أي نظام ديني وجماعة أمرًا محظورًا" ؛ "كل العبادة ممنوعة خارج الكنائس، وستخضع في الكنائس لتفتيش السلطة المدنية" ؛ "الكنائس مملوكة للدولة. وجميع الجمعيات الدينية غير قادرة على شراء أو حيازة أو إدارة العقارات ".
واستكمل: أعربت الأسقفية المكسيكية عن معارضتها للقانون الأساسى الجديد، مما تسبب في رد فعل حكومي قوي. من عام 1926، تحت رئاسة الأب بلوتارخ إلياس كاليس، أصبح اضطهاد الكاثوليك أكثر شدة: طرد الكهنة الأجانب من البلاد، وأغلقت المدارس الخاصة بالإضافة إلى بعض الأعمال المفيدة. شكّل بعض المكسيكيين العلمانيين مجموعة للدفاع عن الحرية الدينية، أعلنوا فيها: "نأسف للحرب، لكن كرامتنا الغاضبة و إيماننا المضطهد يجبرنا على الجري للدفاع عن أنفسنا في نفس المجال الذي يتطور فيه الهجوم".
وأشار الأب وليم إلى إن الشهداء المكسيكيين ، الذين اتبعوا خطى المسيح الذي مات على الصليب ، هم مصدر مجد للكنيسة بأكملها، مضيفا: كونهم كهنة ، قتلوا بسبب خدمتهم ، وتمرنوا بشجاعة في المكسيك ، على الرغم من إدراكهم للمخاطر الخطيرة التي يواجهونها ، الذين يريدون الإعلان عن الإنجيل في تلك المنطقة حيث كان المسيحيون مستاءين ومضطهدين إذا تم اكتشافهم.
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