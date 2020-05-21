شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل اليوم بذكرى استشهاد 25 كاهن مكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر اليوم بذكرى استشهاد 25 من رجال الدين المكسيكيين، ويروى الأب وليم الفرينسيسكانى قصة استشهادهم فيقول إن المكسيك شهدت عام 1917 صدور دستور جديد ضد رجال الدين نتج عنه مرحلة من الاضطهاد الدينى العنيف الذى بلغ ذروته فى عام 1926 بطرد رجال الدين.

وأوضح الأب الفرنسيسكانى: فى عام 1917 ، بعد الحرب الأهلية الطويلة التي شهدت هزيمة الجيوش الشمالية بقيادة بانشو فيلا ، وتلك من الجنوب من قبل إميليانو زاباتا ، تم ترشيح دون فينوسيانو كارانزا رئيسًا للمرة الثانية، وأصدر دستورًا جديدًا. جاء فثه: "لا يزال وجود أي نظام ديني وجماعة أمرًا محظورًا" ؛ "كل العبادة ممنوعة خارج الكنائس، وستخضع في الكنائس لتفتيش السلطة المدنية" ؛ "الكنائس مملوكة للدولة. وجميع الجمعيات الدينية غير قادرة على شراء أو حيازة أو إدارة العقارات ".

واستكمل: أعربت الأسقفية المكسيكية عن معارضتها للقانون الأساسى الجديد، مما تسبب في رد فعل حكومي قوي. من عام 1926، تحت رئاسة الأب بلوتارخ إلياس كاليس، أصبح اضطهاد الكاثوليك أكثر شدة: طرد الكهنة الأجانب من البلاد، وأغلقت المدارس الخاصة بالإضافة إلى بعض الأعمال المفيدة. شكّل بعض المكسيكيين العلمانيين مجموعة للدفاع عن الحرية الدينية، أعلنوا فيها: "نأسف للحرب، لكن كرامتنا الغاضبة و إيماننا المضطهد يجبرنا على الجري للدفاع عن أنفسنا في نفس المجال الذي يتطور فيه الهجوم".

وأشار الأب وليم إلى إن الشهداء المكسيكيين ، الذين اتبعوا خطى المسيح الذي مات على الصليب ، هم مصدر مجد للكنيسة بأكملها، مضيفا: كونهم كهنة ، قتلوا بسبب خدمتهم ، وتمرنوا بشجاعة في المكسيك ، على الرغم من إدراكهم للمخاطر الخطيرة التي يواجهونها ، الذين يريدون الإعلان عن الإنجيل في تلك المنطقة حيث كان المسيحيون مستاءين ومضطهدين إذا تم اكتشافهم.