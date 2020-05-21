محافظة القاهرة: توزيع لبس العيد على 600 أسرة بحى الأسمرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الكساء ملابس العيد على 600 أسرة من مواطنى حى الأسمرات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والمتأثرة بجائحة كورونا.
ووزعت عددا كبيرا من المواد والسلع التموينية على الأسر فى المناطق الأكثر احتياجًا بالأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة، وكان أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه تم توفير السلع الغذائية وتوزيعها على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا تكفى لمدة شهر على، فى إطار مبادرة حياة كريمة.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الأسمرات، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.
كانت وزعت محافظة القاهرة 1000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.
وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
توزيع ملابس العيد على أهالى الأسمرات
توزيع ملابس العيد على أهالى الأسمرات
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