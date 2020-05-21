شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يكلف فروعه بالمحافظات بالتعاقد مع مستشفيات عزل لأعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رؤساء الاتحادات الفرعية بالمحافظات، بخصوص قیام الاتحاد باتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة الفريق الطبي بصفة عامة والفريق الطبي من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بصفة خاصة، وتزايد إصابات الفريق الطبي من أعضاء الاتحاد.

وأوضح الاتحاد، فى خطابه، أن الاتحاد أصدر عدة قرارات خلال اجتماعه الأخير، هى:

1- فتح تجديد الاشتراك في مشروع العلاج لفترة استثنائية تبدأ من أول يونيو 2020، وتستمر حتى 15 يونيو 2020، على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك وذلك استجابة لطلب وتخفيفا على أعضاء المهن الطبية ومساعدتهم في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حتى يتكمنوا من تقديم دورهم المهني المنوط بهم.

2- تتم كافة إجراءات التقديم والسداد واستلام البطاقات إلكترونيا أو عن طريق البريد وفق الإجراءات التي سيتم الاعلان عنها تباعا ولا يتم قبول أي إجراءات غير إلكترونية من خلال مكاتب الاتحاد وفروع مشروع العلاج والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وذلك منعا للتزاحم .

3- تكليف الإدارة العامة للتعاقدات بمشروع العلاج بالتعاقد مع مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لتقديم الرعاية للأطقم الطبية من أعضاء المهن الطبية، من تحاليل أو إشعات أو عنايات مركزة بأجهزة التنفس أو عمليات وخلافه.

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يأتى ذلك، بعدما خاطب مجلس اتحاد المهن الطبية، رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وكذلك وزارة الصحة، وكل الجهات المعنية، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذى يقومون به.

وطالب المجلس بسرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة فى خطوط المواجهة، وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأى إصابة والعمل على علاجها حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات فى الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبى.