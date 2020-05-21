شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتسلم مساعدات غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة ظهر اليوم الخميس، الدكتور حسام السيد، نائب رئيس الاتحاد التجارى الدولى الصينى ونوح ماى لينج، مدير عام إحدى شركات الهواتف العالمية بمصر حيث قاموا بتقديم 2000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية لتوزيعها على الأسر التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الأكثر احتياجًا بالمحروسة ( 1 ، 2 ).

وأثنى محافظ القاهرة على الدور الاجتماعى الذى تقوم به الشركة فى إطار المسئولية المجتمعية للشركات العالمية العاملة فى مصر مؤكدًا على دعم المحافظة وتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لكل مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يشاركون الدولة فى مواجهة الأزمة الراهنة بما يخدم المواطن.

ذكر أن محافظة القاهرة وزعت عددا كبيرا من المواد والسلع التموينية على الأسر فى المناطق الأكثر احتياجًا بالأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة، كان أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توفير السلع الغذائية وتوزيعها على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا تكفى لمدة شهر على، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة.

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وكانت وزعت محافظة القاهرة 1000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.