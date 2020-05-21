شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يطالب بمد الحظر ثلاثة أسابيع لمُحاصرة إصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، وكل الفرق الطبية لما يقومون به كخط دفاع أول عن كل المصريين، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حماية الفرق الطبية هى ضرورة حتمية لأن حمايتهم هى حماية للمجتمع كله، قائلا: ما نراه من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بينهم، هو أمر لا يحتمل السكوت، ولابد من تحرك فورى من كافة الجهات المعنية لذلك، وأهمها التوسع فى عدد المسحات pcr ، والنظر فى إمكانية تصنيعها محليا .

وطالب خيرى، فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام بنقابة الأطباء، فى المؤتمر الصحفى المنعقد "أونلاين"، بتخصيص مستشفى خاص لعزل الأطباء المصابين، مشيرا إلى أن اتحاد المهن الطبية وجه أمس خطابات لمجلس الوزارء، ومجلس النواب، ووزيرة الصحة، كذلك تخفيفاً للضغط على المستشفيات والأطباء يجب عدم التوسع فى الخدمات غير الطارئة أى تأجيل كل ماهو غير طارىء.

وأضاف نقيب الأطباء: وأخيرا فى رأيى، أنه لابد من مد فترة الحظر لفترة أطول على الأقل ثلاثة أسابيع أخرى مع السماح بالأعمال الضرورية فقط، حتى يؤتى الحظر نفعه، ويُحاصر الفيروس .

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كان قد خاطب مجلس اتحاد المهن الطبيةورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وكذلك وزارة الصحة، وكل الجهات المعنية، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذى يقومون به.

وطالب المجلس بسرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة فى خطوط المواجهة، وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأى إصابة والعمل على علاجها حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات فى الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبى.