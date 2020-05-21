رئيس جهاز بني سويف الجديدة: تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتعقيم المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة كثفت أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة إبني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.
وأضاف عبدالرحمن، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم مكتب ايرادات وتحصيل المياه، ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية، وجميع الطرق المؤدية له.
وأشار عبدالرحمن، إلى أنه تم استكمال تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول، ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات، ومدرسة النهضة الرسمية للغات، ومدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها جهاز مدينة بني سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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