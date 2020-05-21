بعد حديث الرئيس.. برلماني: إزالة فورية لأي وحدة مخالفة في قانون البناء الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير3"، عن المخالفات يؤكد حرصه على القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على شبكة الخدمات والمرافق العامة، وفي نفس الوقت تمثل تعدي صارخ على حق الدولة.

وأضاف العقاد، في بيان، اليوم، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من التشريعات التي جاءت لتقضي على ظاهرة البناء المخالف وفقًا لاشتراطات محددة، وبما أن القانون سيطبق لفترة محددة ولم يشمل عقوبات، بينما جاءت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لتتعامل مع هذه الأزمة بشكل جذري.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد تضمنت العديد من التيسيرات وفي نفس الوقت للضرب بيد من حديد على كل مخالف، حيث تضمن التشريع في ثوبه الجديد عقوبات رادعة تصل للإزالة الفورية للوحدة المخالفة وتوقيع غرامات كبيرة عليهم.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تطوير العشوائيات، وهذا ما تم خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد هذا الملف العديد من الانجازات وتم استبدال بعض العشش بوحدات سكنية فاخرة، واستكمالا لهذا الدور لابد من القضاء على البناء المخالف نهائيًا.

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