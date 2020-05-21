أطباء التكليف: الصحة تماطل في حل أزمتنا.. ونطالب بتدخل السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ناشد أطباء تكليف دفعة مارس 2020، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بالتدخل لحل أزمتهم مع وزارة الصحة والسكان.

وقال الأطباء، في بيان اليوم الخميس: لدينا تساؤلات كبرى حول طريقة إدارة الأزمة من قبل وزارة الصحة لذلك طالبنا مرارًا وتكرارًا بتدخل مباشر من الرئيس، لأن الوزارة تماطل في حل الأزمة التي تدخل شهرها الثاني على التوالي في هذا الوقت الحرج من عمر الوطن، وفي الوقت الذي تشدد فيه على أهمية القوة البشرية في منظومة الصحة المصرية لمواجهة الوباء الذي يهدد الوطن والمواطنين.

وأوضح الأطباء، أن النظام الذي أعلنته وزارة الصحة قبل يومين، لم يحقق المطلب الوحيد لأطباء تكليف مارس2020، وهو العودة لنظام التكليف المتعارف عليه لسنوات.

وأشاروا إلى أن النظام الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه أظهر الكثير من السلبيات حين طُبق على 800 طبيب فقط، ويجب إعادة تقدير الموقف وإرجاء تطبيقه على دفعة قوامها يقارب 9000 طبيب، وعشرات الآلاف من بعدهم، حتى تلافي هذه السلبيات.

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وقال البيان: نشدد أننا لا نتخلف عن تلبية نداء الواجب بل إننا نسعى للتكليف منذ أشهر، ولو أن وزارة الصحة تعاملت بالقدر الأدنى من تقدير الموقف لكنا الآن في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم ضد خطر الوباء.

كانت وزارة الصحة أعلنت تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، طبقا لرغبتهم في أحد مسارين:

الأول: تكليف الأطباء في أحد التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.​