الشهر العقاري: عودة توثيق التوكيلات العامة للجمهور 1 يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، بدء تقديم خدمات التوكيلات العامة والقضايا من خلال كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

وحسب الكتاب الدوري رقم 172 لسنة 2020 الصادر عن وزارة العدل - حصل الخليج 365 على نسخة منه- فيتعين على مكاتب وفروع التوثيق بدء تقديم خدمة توثيق المحررات (توكيل رسمي عام - توكيل رسمي عام في القضايا) اعتبارًا من 1 يونيو.

وشدد وزير العدل على تأكيد اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع اتخاذ تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.

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كانت مكاتب الشهر العقاري فتحت أبوبها أمام الجمهور 26 أبريل الماضي مع أخذ الإجراءات الوقائية كاملة؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقتصرت خدمات الشهر العقاري على البنود التالية: معاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية، عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، التصديق على الدفاتير الإيجارية، محضر ايداع وصية ( مغلقة )، محضر فتح وصية ( مغلقة )، التوكيل الخاص ( صرف المعاش )، الإقرارات.