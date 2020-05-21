أخبار مصر | وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة لاعبة المنتخب لرفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة لاعبة المنتخب لرفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم الخميس، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال شيماء خلف وذلك في إطار الاستغاثة التي أرسلتها شيماء.

واطمأن صبحي على حالة شيماء، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم لشيماء لتجاوز محنتها، وذلك بعد أن سقط سقف منزلها، معربا أن الرياضيين المصريين عليهم اعتبار أن وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدًا هو بيتهم الذي يقصدونه.

وكما وجه صبحي، بالعمل على سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات التي شاركت فيها، حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.

الجدير بالذكر أن شيماء حصلت على المركز الأول في كل من البطولة الأفريقية، بطولة التضامن الاسلامي بالإضافة إلى البطولة العربية التي أقيمت في مصر، كما حصلت على المركز الثاني في دورة الالعاب الأفريقية والتي أقيمت في المغرب ٢٠١٩.

مستجدات أزمة كوورنا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.