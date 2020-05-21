أخبار مصر | الإعلاميين: تطهير دوري للمقر وإلزام المترددين بارتداء الكمامات الواقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلاميين: تطهير دوري للمقر وإلزام المترددين بارتداء الكمامات الواقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمّن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاه الوطن، وذلك في ظل الأزمة التي تواجهه، للحماية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الحكومة وضعت عددًا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعي المواطن، من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضًا لا يقتصر على وعي المواطن، بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبة أكد محمد أبوركبة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الزراعية، أنه تلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية، لتضافر الجهود مع الدولة، كشركاء في حماية المواطنين من فيروس كورونا، بدأوت حملاتهم بمشاركة مجموعة شباب شركاء في المسؤولية في تعقيم بعض القرى الأكثر فقرًا والمناطق المتكدسة بالسكان، وفي دورهم تجاه مؤسسات الدولة، بدأوا عمليات التعقيم بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية، ومؤسسة دار الهلال الصحفية، ونقابة الزراعيين، ونقابة الإعلاميين.

وقال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إن هناك دور فعّال في مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة، المسموعة والمرئية، لحظة بلحظة، من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وقال خالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إن النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للأعضاء بمقر النقابة، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مؤكدًا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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وشدد نقيب الإعلاميين على الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة، وكل المترددين علي مقر النقابة، أن يلتزمو بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة، وذلك انطلاقًا من حرص مجلس النقابة على سلامة الجميع، والتزامًا بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد، حتى نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأعلنت الوزارة تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأوضحت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.