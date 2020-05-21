أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": قطاع البترول لم يتأثر بتداعيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": قطاع البترول لم يتأثر بتداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن قطاع البترول بجميع شركاته وهيئاته كان على مستوى المسئولية ولم يتأثر الإنتاج والعمل داخل هذا القطاع الواعد بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأشاد بالجولات المكوكية التي يقوم بها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لمختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة لقطاع البترول.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر أكدت أهم هذا المشروع الذي يعد واحدا من أهم المستودعات الحديثة التي يتم تشغيلها بنظام تحكم آلي متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والإطفاء والقياس الأوتوماتيكي خاصة وأنه تم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وأشاد "السويدي" بتأكيد المهندس طارق الملا خلال تفقده لهذا المشروع على ضرورة التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هذا المجال الحيوي يتطلب الانتقال من أماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة في جميع المحافظات وتأكيده على أن هذا المستودع يتميز بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية فضلا عن أنه مجاور لمستودع شركة "التيوب" وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، بالإضافة إلى وقوعه عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي، مما يسهل حركة نقل المنتجات البترولية، وتلبية احتياجات محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة.

ووجه "السويدي" التحية والتقدير لجميع القيادات والعاملين داخل هذا المشروع المهم مشيدا بتصريحات حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول التى أكد فيها أن المستودع يشتمل على صهريجين للسولار بسعة نحو 11.5 ألف طن، وصهريجي بنزين "80" بسعة إجمالية تبلغ نحو 6 آلاف طن، وثلاثة صهاريج لبنزين "92" بسعة إجمالية تبلغ نحو 5 آلاف طن، وصهريج لبنزين "سوبر 95" بسعة تبلغ نحو 750طنا.

كما يشتمل على 6 عدادات قياس لشحن السولار، و5 عدادات قياس لشحن بنزين 80، و4 عدادات قياس لشحن بنزين 92، وعدادين قياس لشحن "بنزين 95" إضافة إلى تأكيده أيضا بأنه يتم حاليًا شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى، كونه من المنتجات الرئيسية التي تعتمد عليه حركة النقل، وأنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن نجاح هذه المنظومة الجديدة للتحكم في شحن المنتجات البترولية بمستودع "بدر" يمكن تطبيقها مستقبلًا في تطوير جميع مستودعات الوقود بالشركة.