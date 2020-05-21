أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": قطاع البترول لم يتأثر بتداعيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": قطاع البترول لم يتأثر بتداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن قطاع البترول بجميع شركاته وهيئاته كان على مستوى المسئولية ولم يتأثر الإنتاج والعمل داخل هذا القطاع الواعد بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأشاد بالجولات المكوكية التي يقوم بها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لمختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة لقطاع البترول.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر أكدت أهم هذا المشروع الذي يعد واحدا من أهم المستودعات الحديثة التي يتم تشغيلها بنظام تحكم آلي متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والإطفاء والقياس الأوتوماتيكي خاصة وأنه تم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.
وأشاد "السويدي" بتأكيد المهندس طارق الملا خلال تفقده لهذا المشروع على ضرورة التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هذا المجال الحيوي يتطلب الانتقال من أماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة في جميع المحافظات وتأكيده على أن هذا المستودع يتميز بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية فضلا عن أنه مجاور لمستودع شركة "التيوب" وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، بالإضافة إلى وقوعه عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي، مما يسهل حركة نقل المنتجات البترولية، وتلبية احتياجات محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة.
ووجه "السويدي" التحية والتقدير لجميع القيادات والعاملين داخل هذا المشروع المهم مشيدا بتصريحات حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول التى أكد فيها أن المستودع يشتمل على صهريجين للسولار بسعة نحو 11.5 ألف طن، وصهريجي بنزين "80" بسعة إجمالية تبلغ نحو 6 آلاف طن، وثلاثة صهاريج لبنزين "92" بسعة إجمالية تبلغ نحو 5 آلاف طن، وصهريج لبنزين "سوبر 95" بسعة تبلغ نحو 750طنا.
كما يشتمل على 6 عدادات قياس لشحن السولار، و5 عدادات قياس لشحن بنزين 80، و4 عدادات قياس لشحن بنزين 92، وعدادين قياس لشحن "بنزين 95" إضافة إلى تأكيده أيضا بأنه يتم حاليًا شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى، كونه من المنتجات الرئيسية التي تعتمد عليه حركة النقل، وأنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن نجاح هذه المنظومة الجديدة للتحكم في شحن المنتجات البترولية بمستودع "بدر" يمكن تطبيقها مستقبلًا في تطوير جميع مستودعات الوقود بالشركة.
تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.
تسجيل 745 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة
وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا في مصر 14229 و680 حالة وفاة
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بعزل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في منزلها لاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الدكتورة هالة زايد تمارس عملها بشكل طبيعي ولا صحة لما يتم تداوله.