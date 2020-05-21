أخبار مصر | حزب "المصريين": مشروع "بشاير الخير 3" حلم يتحقق على أرض الواقع

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشروع "بشاير الخير 3" بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية ضمن المشروع القومي للقضاء على العشوائيات.

وأكد أنه بفضل توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي أصبح حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها أمرًا واقعيًا، موضحًا أن الرئيس السيسي، هدفه الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية وآمنة تليق بأبناء الشعب المصري الذي تحمل الكثير وصبر على المآسي طوال عقود سابقة من الإهمال والتهميش.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يستهدف تحقيق هدفه المنشود والمتمثل في بناء مجمعات حضارية على أنقاض مناطق خطرة غير آدمية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده ولا يألوا جهدًا من أجل بناء مناطق يستحقها سكان هذه المناطق من أبناء الشعب المصري؛ وهو ما يتضح جليًا في افتتاح "بشاير الخير 3" بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية التي افتتحها الرئيس اليوم والتي تعد استكمالا لمشروع بشاير الخير الذي وجه الرئيس السيسي ببدء العمل به منذ سنوات لتوفير حياة آدمية للمواطنين الذين يقطنون المناطق الخطرة والعشوائيات.

وأوضح أن مشروع "بشاير الخير" خير دليل على التكافل المجتمعي من الدولة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن النمو السكاني يلتهم موارد التنمية ولذلك تسعى الدولة جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة إلى توفير المسكن الآمن من خلال خطوات الإصلاح الاقتصادي.

ونوه بأن مشروع "بشاير الخير 3" يُعد إنجازًا حقيقيًا تحقق على أرض الواقع في زمن قياسي بمعنى الكلمة، موضحًا أن هذا المشروع لن يكون الأخير لأن الرئيس السيسي وعد بألا يتوقف إلا بالانتهاء الكامل من تطوير المناطق العشوائية والخطرة على مستوى الجمهورية لتوفير حياة آدمية لكل المصريين لأنه على يقين أن ذلك أبسط حقوقهم.

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وأكد أن تطوير العشوائيات في مصر نموذج يُحتذى به أمام العالم أجمع، وأن تلك المشروعات تستهدف تنمية الإنسان وانخراطه في المجتمع؛ وليس فقط نقل المواطن من سكن قديم إلى سكن جديد كما يعتقد البعض، وأن الرئيس السيسي هو أول رئيس يولي العشوائيات اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق ويُحقق ذلك الإنجاز التاريخي على أرض الواقع وبشكل ملموس.

وذكر أن الرئيس السيسي، يوجه الدولة مرارًا وتكرارًا بكل مؤسساتها لخدمة المواطنين وخاصة البسطاء، وهذا يتضح جليًا في توفير احتياجات المواطن والعمل على تقديم جميع الخدمات، وعلى رأسها توفير سكن آمن ومناسب والقضاء على العشوائيات بكل صورها في أسرع وقت ممكن.

واستطرد أن ما أنجزته وما ستنجزه القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه العشوائيات يجب التوقف عنده بكثير من الاحترام والتقدير.

وقدم رئيس حزب "المصريين" تحية إجلال وتقدير وفخر لكل من ساهم وفكر ومول ونفذ هذا المشروع العملاق الذي أقل ما يوصف به بأنه إنجاز تاريخي على أرض الواقع يتحقق من اجل البسطاء الذين من أقل حقوقهم العيش حياة كريمة وآدمية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي والدولة المصرية تعمل لصالح المواطن البسيط وتذليل كافة العقبات أمامه؛ فمنذ أن نادى الشعب المصري الرئيس السيسي لينقذه وينقذ الوطن من براثن جماعة الإخوان الإرهابية فلم يفكر لحظة في حياته بل كان فكره مُنصب بشكل أساسي على إنقاذ الشعب والوطن والمواطن البسيط.

وقال: إن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يسعى جاهدًا إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية المتهالكة ويطور العشوائيات لتوفير المسكن المناسب للمواطن ليوفر له حياة كريمة؛ لأنه يتسلح دائمًا بثقة شعبه فيه وفي قراراته التي يثق المواطن فيها ثقة عمياء أنها تصب في صالحه؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن الرئيس السيسي يشعر بهم وبمعاناتهم جيدا ويسعى لتذليل كافة العقبات أمامهم لعيش حياة آدمية كريمة.

وأورد أن الشعب بعد تحمله الكثير من عبء إجراءات الإصلاحات الاقتصادى ومساندته للدولة أثبت ولاءه وانتماءه لمصر ودعمه للرئيس السيسي الذي حكم مصر من أجل أن يجعلها في مصاف الدول المتقدمة ويوفر لشعبه كل ما يحتاجه ومن أجل دعم المواطن البسيط، ولذلك نستشعر أن الرئيس السيسي يكافئ الشعب الذي وقف خلف قيادته السياسية في أحلك الظروف ودعمه بكل ما أوتي من قوة من أجل أن تنهض مصر وتتقدم وتُنافس كبريات الدول وتُصبح من مصاف الدول المتقدمة.