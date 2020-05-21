أخبار مصر | ضابط صاعقة.. تكريم بطل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ضابط صاعقة.. تكريم بطل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، النقيب أحمد عبد اللطيف، بطل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات"، ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة؛ وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ والعضو المنتدب، ومحمد السعدى الخبير فى الاعلام.

وقامت الوزيرة بإهداء الضابط البطل درع التكريم فى حضور زوجته، كما كرمت أشرف عمرو حسن الشاب الذى ظهر فى بداية إعلان الحملة وشاهده الضابط مع أصدقائه السوء يدعونه على سهره لتعاطى المواد المخدرة ومن هنا يبدأ الضابط فى الإعلان بنصيحه الشاب بالتحدى وعليه إختيار الطريق الصحيح بالبعد عن المخدرات.

وأكدت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعى تشرفت بإستقبال البطل أحمد عبد اللطيف وفريق العمل القائم علي حملة "أنت أقوي من المخدرات" التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان التابع للوزارة مع مطلع الأسبوع الجارى بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وبنك ناصر الإجتماعي، لافتة إلى أن فترة الإعداد للحملة لم تستغرق سوي أيام قليلة إلا أنني أراها من الحملات المُلهمة لشبابنا وذلك لعدة عناصر منها إستناد الحملة علي إستلهام الروح الوطنية في مواجهة المخاطر المحيطة بهم ومنها مخاطر المخدرات والتي تمثل حرب لاتقل خطورتها عن الإرهاب كما ان إختيار نموذج مُلهم للشباب وهو البطل أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية فهو نموذج رائع للشباب المصري، وقبل أن التحاقه بالقوات المسلحة كان بطل دولي في رياضة الكونغوفو وعندما إلتحق بالقوات المسلحة المصرية وأثناء عملية مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء أُصيب وفقد أحد ساقيه، إلا أنه لم يفقد إرادته وحلمه، وإستكمل مسيرته كضابط مدرس بمدرسة الصاعقة وكبطل رياضي في البطولات الباراليمبية.

وأوضحت "القباج" أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي إستمدها من القصة الملحمية للبطل أحمد عبد اللطيف أضفت المصداقية ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب وانه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا علي تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة،كما قمنا بتحليل المحتويات الدرامية الجاذبة للفئة المستهدفة لبث الحملة من خلالها.

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ووجهت الوزيرة التحية والتقدير للأمانة العامة لوزارة الدفاع ولإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لدعمهم الكامل لهذا الإعلان والتي يقدم أبنائها دروسًا مستمرة في التضحيات لحماية وصون مقدرات الوطن، وأن المؤشرات المبدئية للحملة تدعو للتفاؤل ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر وصول الحملة لما يقرب من 3 ونصف مليون مُشاهدة علي وسائل التواصل الإجتماعي خلال الـ 72 ساعة، كما أن رصد وتحليل مضمون رسائل مشاهدى الحملة إيجابي،وعلي مستوي الإتصالات الواردة للخط الساخن لعلاج الإدمان تم رصد حجم التفاعل مع الحملة، حيث أن متوسط الإتصال اليومي زاد بنسبة 150%، كما وجهت التحية لبنك ناصر الإجتماعي لدعمه في تمويل هذه الحملة.

من جانبه أستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تفاصيل إعلان حملة أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة البطل الضابط احمد عبد اللطيف، وأنه لم يستغرق سوى عده أيام وتصويره بمقر تدريب مدرسة الصاعقة المصرية فى ظل الدعم الكبير من الأمانة العامة لوزارة الدفاع وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لخروج الحملة بهذا الشكل، ومردودها الإيجابي فى رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى عقب إطلاق الحملة.

وفى سياق متصل أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بمشاركة البنك فى الحملة ومشاركته شخصيا فى حفل تكريم النقيب احمد عبد اللطيف بطل إعلان "أنت أقوى من المخدرات" باعتباره رمز يقتدى به الشباب، مؤكدًا على أن مشاركة البنك فى الحملة جاءت ايمانا من البنك بأهمية توعية المجتمع لتجنب الوقوع فى شرور تعاطى المخدرات والتى تؤدى بدورها لأضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية على الأسرة والمجتمع ككل.

واستمرارًا للتعاون بين البنك وصندوق مكافحة الإدمان لتوفير كل الدعم للمتعافين وتأهيلهم وتوفير فرص إدماجهم فى المجمتع وتوجيههم للمساهمة الإيجابية فى سوق العمل والحصول على حياة كريمة حيث يتعاون البنك مع الصندوق من خلال مبادرة "بداية جديدة" والتى تهدف إلى توفير فرص عمل للمتعافين تساعدهم على إعادة دمجهم كقوة فعالة فى المجتمع وتقلل من فرص انتكاستهم مره اخرى عن طريق توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين لتحقيق الدمج المجتمعى لهم.