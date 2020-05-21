أخبار مصر | منى مينا تطالب بالإعلان عن عدد المسحات اليومية لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر منى مينا تطالب بالإعلان عن عدد المسحات اليومية لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقا، وزارة الصحة والسكان، بإعلان أعداد التحاليل التي تم إجراؤها لاكتشاف حالات الكورونا بشكل يومي، على غرار التي تعلنها الوزارة يوميًا عن إجمالي الإصابات والوفيات ومن تحولت تحاليله إلى سلبية ومن خرج من المستشفيات "الإعلان الكامل".
وأضافت "مينا" خلال مؤتمر صحفي تعقده النقابة الأن "أونلاين" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن فيروس كورونا عدو خفي، مطالبة بتوفير المسحات والتحاليل له، لافتة إلى أن تحليل PCR هو التشخيص الوحيد لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، ويجب عزلهم وعلاجهم.
وأكدت أن العزل المنزلي له شروط، حيث يجب توافر منزل مؤهل العزل خلاله ناجحًا، كما طالبت بتوفير مستشفيات أو أماكن مخصصة لعزل الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.
وشددت "مينا" على المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم زيارة الأهالى للحد من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة اثناء الفترة الحالية وعيد الفطر.
تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.
تسجيل 745 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة
وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا في مصر 14229 و680 حالة وفاة
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بعزل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في منزلها لاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الدكتورة هالة زايد تمارس عملها بشكل طبيعي ولا صحة لما يتم تداوله.