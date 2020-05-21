أخبار مصر | منى مينا تطالب بالإعلان عن عدد المسحات اليومية لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر منى مينا تطالب بالإعلان عن عدد المسحات اليومية لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقا، وزارة الصحة والسكان، بإعلان أعداد التحاليل التي تم إجراؤها لاكتشاف حالات الكورونا بشكل يومي، على غرار التي تعلنها الوزارة يوميًا عن إجمالي الإصابات والوفيات ومن تحولت تحاليله إلى سلبية ومن خرج من المستشفيات "الإعلان الكامل".

وأضافت "مينا" خلال مؤتمر صحفي تعقده النقابة الأن "أونلاين" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن فيروس كورونا عدو خفي، مطالبة بتوفير المسحات والتحاليل له، لافتة إلى أن تحليل PCR هو التشخيص الوحيد لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، ويجب عزلهم وعلاجهم.

وأكدت أن العزل المنزلي له شروط، حيث يجب توافر منزل مؤهل العزل خلاله ناجحًا، كما طالبت بتوفير مستشفيات أو أماكن مخصصة لعزل الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.

وشددت "مينا" على المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم زيارة الأهالى للحد من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة اثناء الفترة الحالية وعيد الفطر.