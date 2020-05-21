أخبار مصر | اقتصادية قناة السويس: استمرار العمل داخل الكيانات الصناعية بالعين السخنة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر اقتصادية قناة السويس: استمرار العمل داخل الكيانات الصناعية بالعين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن لجنة إدارية مشكلة من إدارات المتابعة والصحة والسلامة المهنية والأمن من القطاع الجنوبي للهيئة بالمرور على المطورين الصناعيين والشركات والمصانع التابعة للتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية داخلها قامت بزيارة ٣ مطورين صناعيين هم السويس للتنمية الصناعية (سيدك) والشرقيون للتنمية الصناعية والمطور الصيني (تيدا-مصر)، حيث تتم جميع الإجراءات الوقائية اللازمة داخل مقراتهم سواء للكوادر البشرية العاملة أو للزائرين من العملاء وأيضأ تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء سير العمل.

كما قامت اللجنة التابعة للقطاع الجنوبي بالهيئة، بتفقد الأوضاع لشركات البتروكيماويات، والهيدروكربون وصناعات النسيج ومستلزمات الإضاءة والأسمدة وحديد المصريين، والتي التزمت بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تقليل العمالة لمنع الازدحام والعمل بورديات مكثفة وعدم توقف عجلة الإنتاج، والعمل على دفع عجلة الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتباعد المسافات واستخدام المطهرات أولا بأول تبعا لبروتوكول وزارة الصحة في الحد ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن الكيانات الصناعية العاملة بالعين السخنة تقوم بتوفير أدوات التعقيم والتطهير ومهمات الوقاية الشخصية اللازمة بشكل يومي للعاملين داخل المصانع، بالإضافة الي توفير اللافتات الإرشادية اللازمة بشأن مواجهة الفيروس وتوفير خطة طوارئ في حالة وجود اشتباه لحالات إصابات بالفيروس.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمشروعات والكيانات الصناعية المتواجدة بقطاعها الجنوبي بالعين السخنة، والتأكد من تنفيذ المصانع والشركات العاملة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 20 مايو أن ميناء الأدبية التابع للهيئة (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأسبوع عدد 27سفينة، وقد استقبل أمس عدد 2سفينة حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة.

و ميناء العين السخنة إجمالي حركة السفن في نفس الفترة بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد سفينة فحم بحمولة 72398طن فحم وعدد 14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.