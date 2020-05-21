أخبار مصر | نقيب الأطباء يطالب بالتوسع في عدد المسحات pcr وإمكانية تصنيعها محليًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب الأطباء يطالب بالتوسع في عدد المسحات pcr وإمكانية تصنيعها محليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، عن حضور المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الأطباء الأن "أونلاين" لتوضيح رؤية النقابة بخصوص خطة مكافحة كورونا وسبل توفير الحماية للأطباء وكذلك أزمة أطباء التكليف، لظروف خاصة به.

وأرسل نقيب الأطباء كلمة تلاها أحد الحضور جاء فيها:

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعلى مصر بالخير والسلامة،

في البداية نثمن ونقدر بشدة دور كل الفرق الطبية لما يقومون به كخط دفاع أول عن كل المصريين.

وأضاف نقيب الأطباء، أن حماية الفرق الطبية هي ضرورة حتمية لأن حمايتهم هى حماية للمجتمع كله

فما نراه من تزايد اعداد الإصابات والوفيات بينهم هو امر لا يحتمل السكوت ولابد من تحرك فورى من كافة الجهات المعنية لذلك، وأهمها التوسع في عدد المسحات pcr وامكانية تصنيعها محليا.

وطالب "خيري" بتخصيص مستشفى خاص لعزل الأطباء المصابين وهو ما خاطب به أمس كاتحاد للمهن الطبية السيد رئيس الجمهورية والوزارء والنواب والوزيرة، كذلك تخفيفًا للضغط على المستشفيات والأطباء يجب عدم التوسع فى الخدمات غير الطارئة اى تأجيل كل ماهو غير طارىء.

وقال إنه لابد من مد فترة الحظر لفترة أطول على الأقل ثلاثة أسابيع أخرى مع السماح بالأعمال الضرورية فقط حتى يؤتى الحظر نفعه ويحاصر الفيروس.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.