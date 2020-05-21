أخبار مصر | رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية:

"يسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

"وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة، نعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء".

"دمتم يا سيادة الرئيس، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".