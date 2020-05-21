أخبار مصر | رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وجاء في نص البرقية:
"يسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
"وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة، نعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء".
"دمتم يا سيادة الرئيس، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".
تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.
تسجيل 745 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة
وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا في مصر 14229 و680 حالة وفاة
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.