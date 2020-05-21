أخبار مصر | أمين عام الأطباء يطالب بإجراء مسحات للفرق الطبية المخالطة لمحافظ الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين عام الأطباء يطالب بإجراء مسحات للفرق الطبية المخالطة لمحافظ الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، ان خطة وزارة الصحة للتعامل كورونا جيدة في مجملها، موضحا ان النقابة طالبت سابقا بالتوسع في مستشفيات العزل.

وأضاف خلال مؤتمر "أونلاين" لمجلس النقابة العامة للأطباء، يعقد الأن على الصفحة الرسمية للنقابة على الفيسبوك، لتوضيح رؤية النقابة بخصوص خطة مكافحة كورونا وسبل توفير الحماية للأطباء وكذلك أزمة أطباء التكليف، بتوفير المستلزمات لجميع الفرق الطبية وتدريبهم على بروتوكولات التعامل مع الحالات المصابة.

وطالب "الطاهر" بوضع مسارات داخل المستشفيات، والعزل المنزلي لمن يتوفر له ذلك، كما طالب بضرورة إجراء المسحات للفرق الطبية التي خالطت محافظ الدقهلية بعد إعلانه عن إصابته بكورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

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وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.