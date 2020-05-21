أخبار مصر | محافظة الجيزة تغلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه استعدادا للعيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تغلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه استعدادا للعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.

ووجه محافظ الجيزة، ووفقا لبيان صحفى، بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات، والتأكيد علي غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجه حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بإتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض‪.

وشدد علي تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك علي حفاظاً علي سلامه المواطنين‪ .

وشدد المحافظ علي عدم توقف قطار الازالات خلال أجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز، مشدداً علي استمرار الحملات يومياً بدون توقف مؤكداً علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية‪ .

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ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد‪.

كما وجه بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين‪ .

كما وجه المحافظ بمواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أو التجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو استخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة.

وفى ملف الإشغالات شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة‪ .

حضر الاجتماع نائبى المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس جهاز التفتيش المتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مدير مديرية الطرق ومدير إدارة الرصد والمتابعة بالمحافظة.