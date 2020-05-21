أخبار مصر | ضبط جزار يبيع لحوم ماشية مريضة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط جزار يبيع لحوم ماشية مريضة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ومباحث تموين قطاع جنوب ومباحث السيدة زينب، من ضبط جزار يقوم بذبح خراف ضأن مريضة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الوكايل بالقرب من منطقة المذبح القديم بالسيدة زينب، مستخدمًا أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا ويقوم ببيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بالمناطق الراقية بأسعار باهظة بهدف التربح على حساب صحة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم القبض على المتهمين ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم وتشميع المكان، والتحفظ على أكثر من 20 من ذبائح الضأن كانت معدة للبيع تمهيدًا لإعدامها وتحرير محضر رقم 4256 جنح السيدة زينب وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

محافظ القاهرة: منافذ الخبز تعمل بكل طاقتها خلال عيد الفطر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

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وطالب محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي، اليوم، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

محافظ القاهرة يشدد على إلزام السائقين بارتداء الكمامات

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار، غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كما شدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأوتوبيسات، وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.