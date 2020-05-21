أخبار مصر | استمرار تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء.
ويأتي ذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتباع الإجراءات الاحترازية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا، بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة على مستوى الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي نطاق قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به نحو 93517 مشتركا، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى31 مارس الماضي، متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم:
· إضافة 83061 مترا موصلات جهد منخفض.
· إضافة 5037 كم موصلات جهد متوسط.
· إضافة 5352 كم كابلات جهد منخفض.
· إضافة 3318 كم كابلات جهد متوسط.
· إضافة 75 عامود جهد منخفض.
· إضافة 131 عامود جهد متوسط.
· إضافة 2 محول قدرات مختلفة.
· إضافة 1 كشك كامل بالمحول.
· إضافة (1) موزع حلقى.
· إضافة 12 صندوق توزيع جهد منخفض.
· إضافة 7 سكينة ثلاثية.
هذا وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذه الأعمال نحو 7 ملايين جنيه مصري.
وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، فقد تم تحرير 491 محضرا بقيمة تصل إلى نحو 1523503،4 جنيه وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 5155 محضرا، بقيمة تبلغ نحو 79556416 جنيهًا.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة في قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة.
تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.
تسجيل 745 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة
وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا في مصر 14229 و680 حالة وفاة
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.