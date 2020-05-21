أخبار مصر | استمرار تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء.

ويأتي ذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتباع الإجراءات الاحترازية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا، بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة على مستوى الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي نطاق قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به نحو 93517 مشتركا، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى31 مارس الماضي، متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم:

· إضافة 83061 مترا موصلات جهد منخفض.

· إضافة 5037 كم موصلات جهد متوسط.

· إضافة 5352 كم كابلات جهد منخفض.

· إضافة 3318 كم كابلات جهد متوسط.

· إضافة 75 عامود جهد منخفض.

· إضافة 131 عامود جهد متوسط.

· إضافة 2 محول قدرات مختلفة.

· إضافة 1 كشك كامل بالمحول.

· إضافة (1) موزع حلقى.

· إضافة 12 صندوق توزيع جهد منخفض.

· إضافة 7 سكينة ثلاثية.

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هذا وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذه الأعمال نحو 7 ملايين جنيه مصري.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، فقد تم تحرير 491 محضرا بقيمة تصل إلى نحو 1523503،4 جنيه وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 5155 محضرا، بقيمة تبلغ نحو 79556416 جنيهًا.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة في قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة.