أخبار مصر | اجتماع مشترك بين السياحة والإنتاج الحربي لتنفيذ "التحول الرقمي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع مشترك بين السياحة والإنتاج الحربي لتنفيذ "التحول الرقمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا مع المختصين في وزارة الإنتاج الحربي لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل.

وشهد الاجتماع القيادات المعنية بالوزارتين ورؤساء مجالس إدارات الاتحاد المصري للغرفة السياحية والغرف السياحية المعنية.

وأفادت وزارة السياحة والآثار في بيان لها إلى أن المشروع يهدف إلى تيسير منظومة استخراج التراخيص السياحية وإحكام الرقابة والتفتيش علي المنشآت السياحية والفندقية.

إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة لكافة المنشآت السياحية والفندقية وللعاملين فى القطاع السياحي من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع اتساقا مع نهج الدولة في تطبيق التحول الرقمي وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

وذلك لتحسين آداء الوزارات والهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار.

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هناك 16 اشتراطًا وضعت لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use، والاشتراطات هي:

- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.

- حظر النشاط الليلي.

- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.

- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.

- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.

- حظر الشيشة.

- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.

- وضع المعقمات على كل مائدة.

- تطهير الغرف يوميًا.

- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض. هناك 16 اشتراطًا وضعت لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use، والاشتراطات هي:- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.- حظر النشاط الليلي.- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.- حظر الشيشة.- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.- وضع المعقمات على كل مائدة.- تطهير الغرف يوميًا.- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض. فيما يخص العاملين



- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

- المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها. - الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.- المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها. شارة السلامة الصحية